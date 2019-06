Boston Bruins vandt 7-2 ude over St. Louis Blues og fører nu NHL's finaleserie med 2-1 i kampe.

NHL-holdet Boston Bruins tog natten til søndag dansk tid et vigtigt skridt mod at kunne løfte Stanley Cup-trofæet for første gang siden 2011.

I den tredje finale vandt Boston på udebane med hele 7-2 over St. Louis Blues, og Boston fører dermed finaleserien 2-1. Der spilles bedst af syv finaler.

Sejren var særdeles vigtig, efter at Boston havde tabt den ene af de to hjemmekampe, som holdet indledte finaleserien med. Nu kan Boston igen sikre mesterskabet ved blot at vinde sine hjemmekampe.

Det var første gang i 49 år, at der blev spillet en NHL-finale i St. Louis. De 18.700 tilskuere var da også fulde af forventninger, men hurtigt blev der lagt en dæmper på festlighederne.

Boston scorede tre gange i første periode, og i begyndelsen af anden periode blev opgøret mere eller mindre lukket med scoringen til 4-0.

Amerikaneren Torey Krug havde en stor andel i fire af Bostons syv scoringer i kampen, da han lavede et enkelt mål og assisterede tre.

Den fjerde finale spilles natten til tirsdag dansk tid i St. Louis.