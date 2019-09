Bosnisk landstræner i kovending: Tager jobbet tilbage

Robert Prosinecki gik ikke arbejdsløs længe, efter at han søndag sagde sit job som bosnisk landstræner op.

Tirsdag var den tidligere spiller tilbage i samme job, da han efter en kovending accepterede at fortsætte som landstræner.

Søndag tabte Bosnien 2-4 i EM-kvalifikationen mod Armenien, hvilket placerede Bosnien på fjerdepladsen i gruppe J med syv point efter seks kampe.

Ifølge Reuters ændrede Robert Prosinecki dog holdning, da landets fodboldforbund samt mange andre stærkt appellerede til, at han fortsatte.

- Det var ikke nemt, for jeg forsøger at overholde mine beslutninger i livet. Jeg ændrede holdning, fordi så mange mennesker opfordrede mig.

- Det ville være nemt at løbe væk og sige, at det er forbi, men jeg besluttede at blive, og nu håber jeg, vi kan vende tingene rundt, siger Prosinecki.

Bosnien har en spinkel mulighed for at nå andenpladsen i gruppen, som giver EM-deltagelse, men ellers har Bosnien en mulighed for at kvalificere sig via playoffkampe i Nations League.

50-årige Robert Prosinecki fra Kroatien var som spiller en stor profil i blandt andre Real Madrid og FC Barcelona.

Han indstillede karrieren som spiller i 2005.

Som landsholdsspiller er han noteret for 15 kampe og fire mål for Jugoslavien samt 49 kampe og 10 mål for Kroatien, som han vandt VM-bronze med i 1998.