Borgs langhårede søn får stryg i juniorkvalifikationen

Ligheden var til at få øje på, da 16-årige Leo Borg torsdag gjorde sin entré på græsset i Wimbledon.

Her var Björn Borgs søn i vælten for første gang, da han forsøgte at kvalificere sig til juniorspillernes udgave af turneringen.

Håret var lyst og langt, men i stedet for det legendariske pandebånd, som Leos far blev kendt for at spille med, så var sønnen iført en kasket i den engelske sol.

På banen hørte ligheden dog en anelse op, for her lykkedes det ikke Leo Borg at høste succes.

I første runde i kvalifikationen tabte han således 1-6, 4-6 til 18-årige Loris Pourroy fra Frankrig.

Björn Borg betragtes af mange som et af de største tennisnavne i historien.

Han vandt Wimbledon fem år i træk fra 1976 til 1980, hvor han sejrede i fem sæt over John McEnroe i en kamp, der siden er blevet kaldt for en af de største tenniskampe nogensinde.

Danske Holger Rune er med i juniorernes Wimbledon-turnering.

Han vandt French Open for juniorer i begyndelsen af juni, da han i finalen besejrede Toby Alex Kodat, som blev slået med cifrene 6-3, 6-7, 6-0