Borgmesteren spiller fredagsbeach med Odense Beachvolleyklub

Imens skoler og arbejdspladser fredag - som altid - holder de traditionsrige fredagsbarer, så bliver der hos Odense Beachvolleyklub gjort klar til en omgang fredagsbeach.

- Vi har fredagsbeach hver fredag, hvor alle spillere i klubben kan komme og spille lidt for sjov med alle holdene blandet sammen. Men denne fredag (5. april, red.) bliver det lidt anderledes, fordi vi får Peter Rahbæk Juel forbi, fortæller beachvolleylandstræner, Peter Lyø.

Den socialdemokratiske borgmester kommer forbi klokken 15, hvor han indleder med at holde en lille tale omkring studiemiljøet i Odense - en stor del af beachvolley-spillerne i Odense er nemlig studerende rundt omkring i byen.

Det er ikke første gang, Peter Rahbæk Juel er til beachvolley. En gang imellem træner han med en såkaldt business-hold med otte-10 andre deltagere.

I vinterhalvåret spiller Odense Beachvolleyklub på Klokkestøbervej 3, hvor klubben har tre baner i en gammel fabrikshal, som klubben bruger til at træne i, indtil temperaturen udenfor bliver lidt højere. Det er de baner, som klubben også bruger til fredagsbeach.

- Vi kommer til at lave et arrangement, hvor alle i klubben, der vil, kan komme forbi til noget hygge fra omkring klokken 13. Fra 15 kommer borgmesteren så forbi. Så har vi de tre landsholdpar, der træner her med Mads Rosager og Jacob Brinck, Kristoffer Abell og Martin Trans og Daniel Thomsen og Morten Overgaard, der vil komme og hjælpe med at få tingene til at glide, så holdene er ligeværdige, og så der bliver skiftet rundt, så alle kan komme til at spille med eller mod borgmesteren, fortæller Peter Lyø.