Bonucci fortryder udtalelser: Jeg fordømmer racisme

Juventus-spilleren Leonardo Bonucci fik hård kritik, da han tirsdag aften anklagede sin holdkammerat Moise Kean for selv at bære noget af skylden for, at han blev udsat for racisme i en Serie A-kamp i Cagliari.

Bonucci kritiserede efter kampen Kean for en målfejring, som provokerede Cagliari-fansene. Men udtalelserne blev misforstået, fastslår han.

- I går (tirsdag, red.) blev jeg interviewet umiddelbart efter kampen, og mine ord er helt klart blevet misforstået, formentlig fordi jeg udtrykte mine tanker forhastet, skriver landsholdsspilleren på Instagram.

- Jeg fordømmer alle former for racisme og diskrimination. Krænkelserne er uacceptable, og det må ikke misforstås, skriver Bonucci.

Moise Kean og flere andre Juventus-spillere blev i hele tirsdagens ligakamp i Cagliari forfulgt af racistiske tilråb og abelyde fra tribunerne.

Da Kean fejrede en scoring med at stille sig op foran fansene og slå ud med armene, tiltog råbene i styrke.

Det var den målfejring, som Bonucci efter kampen kritiserede.

- Jeg synes, at skylden kan deles 50/50, for Moise Kean skulle ikke have fejret på den måde ud mod fansene, og fansene skulle ikke have reageret på den måde, lød det fra Bonucci.

En lang række med- og modspillere har efterfølgende taget Keans parti og kritiseret Bonuccis udtalelser.