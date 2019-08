Bombe i GOG få uger før start: Målvogter ude i måneder

Håndbold: Selvom der fredag hovedsageligt var solskin over kongeriget, så gik der nok en GOG-mand eller to med et par sorte skyer over sig.

For hvad der skulle have været en overkommelig træningskamp mod Sønderjyske i Vojens fredag eftermiddag udviklede sig desværre uheldigt for GOG og klubbens nye målvogter Søren Haagen.

Den nyindkøbte 45-årige målvogter nåede således ikke at være på banen i Sønderjylland særligt længe, før uheldet indtræf.

- Jeg så desværre ikke lige, hvad der skete, men efter kun et par minutter på banen bliver Søren Haagen skadet. Der er desværre nok tale om en fiber i læggen, der vil holde ham ude i et par måneder, fortæller GOG-træner Nicolej Krickau efter kampen fredag eftermiddag.