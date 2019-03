Bold i hovedet giver AGF-anfører hjernerystelse

AGF har spillet to kampe uden Niklas Backman. Det er en hjernerystelse, der har sat svenskeren ud af spil.

Den svenske forsvarsspiller Niklas Backman har ikke været på banen i AGF's to seneste kampe mod FC Midtjylland og Vendsyssel.

Nu er det kommet frem, at det er en hjernerystelse, som har holdt AGF-anføreren på sidelinjen, skriver Århus Stiftstidende.

Backman fik tidligt i februar en bold i hovedet til træning.

- Det var et hårdt skud, som jeg fik lige i hovedet. Jeg havde det lidt dårligt bagefter, men dagen efter var det ok. Det var to dage før Sønderjyske-kampen, og den kamp spillede jeg.

- Men det blev værre igen efter kampen, og jeg havde det dårligt i nogle dage. Det bliver stille og roligt bedre, men det er stadig ikke 100 procent. Og jeg vil ikke forcere noget, når det handler om en lille hjernerystelse, siger Niklas Backman til avisen.

AGF tabte 1-2 til FC Midtjylland og spillede 2-2 mod Vendsyssel i de to kampe, hvor aarhusianerne manglede sin svenske kaptajn.

Ifølge avisen har AGF lukket 0,3 mål flere ind i de seneste fire sæsoner, når Backman ikke har været på banen.

- Det er ikke tilfældigt, at vi lukker flere mål ind uden ham. Og det er AGF-trænerens ansvar at råde bod på det, når han ikke er med, siger cheftræner David Nielsen til Århus Stiftstidende

- Niklas er en erfaren forsvarsspiller, der forsvarer først og har finesse bagefter. Han er en meget dygtig forsvarsspiller, siger han.

AGF kæmper for en plads i Superligaens top-6 og dermed mesterskabsslutspillet i de to sidste runder af grundspillet.

Holdet har 31 point, og der er et point op til FC Nordsjælland på den eftertragtede sjetteplads.

Søndag møder David Nielsens mandskab OB på hjemmebane, mens det gælder en udekamp mod AaB i 26. spillerunde.