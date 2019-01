Boksning: Stærke fynske kvinder til Sverige

Boksning: Bokseklubben Rollo stiller med et stærkt team, når den svendborgensiske bokseklub i weekenden drager til Borås i Sverige for at dyste ved Golden Girl. Det er Europas største kvindeturnering med mange deltagende nationer, oplyser Henrik Hansen fra BK Rollo.

Rollo-bussen, der føres af formand og coach Christel Black, har tre af klubbens egne boksere og en fra Nyborg med.

Rollo stiller med Jessica Black, der trods sine blot 15 år har 21 kampe med sejre i de 16. Hun bokser i 55 kg-klassen. Jessica Black er blevet en del af elitesektionens pigehold, der har træningssamlinger rundt i landet.

18-årige Cecilie Kølle, der har været i Rollo de seneste syv år, bokser i 57 kg-klassen. Hun har 24 kampe med sejre i de 15. Cecilie Kølle er også i elitetruppen og kæmper om en plads til de nordiske mesterskaber i Finland i april.

Den tredje Rollo-bokser på turen til Sverige er 19-årige Caroline Lauenborg, der bokser i 64 kg-klassen. Caroline Lauenborg har bokset to kampe og vundet dem begge.

Fra Nyborg deltager Lotte Fahnøe, der bokser sin anden kamp.

Cecilie Kølle og Jessica Black skal desuden 28. februar-3. marts til Letland for at deltage i Riga Ladies Boxing Cup.