Boksesportens OL-forberedelser er lagt på is

Skyerne trækker sig sammen over den internationale amatørboksning.

Fredag satte Den Internationale Olympiske Komité (IOC) godkendelsen af OL-kvalifikationen på pause, blokerede for billetsalg til boksekampe og test af bokseanlæg i Tokyo.

Desuden er al officiel kontakt mellem Det Internationale Amatørbokseforbund (AIBA) og organisationskomitéen bag Tokyo-legene indstillet.

Det sker, mens et IOC-panel undersøger AIBA i forhold til ledelse, økonomi og etik.

IOC har foreslået en deadline for afgørelse af amatørboksningens OL-skæbne til juni.

Målet er at få boksning på OL-programmet, og en mulighed er at afholde bokseturneringen uden AIBA's indblanding.

Sporten var ved OL i Rio 2016 omdrejningspunkt for en stor dommerskandale og mistanke om aftalt spil.

Og i starten af november blev den usbekiske forretningsmand Gafur Rakhimov valgt til ny AIBA-præsident, selv om han er sat i forbindelse med organiseret kriminalitet. En forbindelse han afviser på det kraftigste.

Som AIBA-medlem fik Rakhimov ikke lov til at deltage ved OL i Sydney 2000 og OL i London 2012, og det er forbudt for amerikanske statsborgere og firmaer at lave forretninger med ham.

Boksning kom på OL-programmet i 1904 og har siden været med hver eneste gang - på nær i Stockholm i 1912, fordi sporten var forbudt i Sverige.

Flere af boksehistoriens helt store navne slog igennem ved OL.

/AFP