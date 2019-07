Boilesen misser op til ni måneder med langtidsskade

Fodboldspilleren Nicolai Boilesen er sat ud af spillet for FC København i op til ni måneder, meddeler klubben onsdag.

Det står klart, efter at Nicolai Boilesen onsdag fik resultatet af en skanning af sit ene knæ, som blev beskadiget i en testkamp for FC København tirsdag.

- Jeg kunne mærke med samme, at den var gal, og det blev desværre bekræftet i dag, siger Nicolai Boilesen til klubbens hjemmeside.

- Det er en alvorlig skade for en fodboldspiller, men andre har haft lignende skader og er kommet stærkt igen, så jeg må bare indstille mig på operation og lang genoptræning og arbejde mod at komme stærkt tilbage til næste år, siger spilleren.

Skaden opstod, da FCK tirsdag tabte 0-2 til russiske FC Orenburg i forbindelse med en træningstur i Østrig.

Kort før slutfløjt var Boilesen impliceret i et solouheld og måtte bæres fra banen med smerter i det ene knæ, efter at han var blevet skiftet ind i kampen i anden halvleg.

FCK meddelte via Twitter, at klubben ikke kunne sige mere, men efter onsdagens skanning ligger det altså fast, at Nicolai Boilesen ifølge klubben er ude af spillet i alt fra seks til ni måneder.

- Jeg er selvfølgelig knust over ikke at kunne hjælpe mine holdkammerater på banen, men er sikker på, at de nok skal opfylde vores mål for sæsonen, og jeg vil være en trofast støtte udenfor banen og hjælpe til, hvor jeg kan, siger Nicolai Boilesen.

Nicolai Boilesen har tidligere i karrieren døjet med langvarige skader.

Den 27-årige forsvarsspiller slog i sin tid igennem i Ajax i Holland, inden han i 2016 skiftede til FCK.

Nicolai Boilesen har spillet 17 A-landskampe og scoret et mål for Danmark.

FCK skal 14. juli møde OB på udebane i sæsonpremieren i 3F Superligaen.