Boe og Mogensen skilles: All England er en god afslutning

All England, der starter onsdag, er sidste turnering, som Mathias Boe og Carsten Mogensen deltager i sammen.

Onsdag kan der blive sat et punktum i dansk badmintonhistorie.

Mathias Boe og Carsten Mogensen spiller deres første kamp i herredouble ved All England, og det kan blive den sidste nogensinde, hvor de to står på samme side af nettet, hvis danskerne taber og ryger ud af turneringen.

Doublen har valgt at splitte op efter 15 år som par, og turneringen i Birmingham er det helt rigtige sted at stoppe makkerskabet, mener Mathias Boe.

- Vi vil gerne slutte af et stort sted, og All England var oplagt. Det er vores yndlingsturnering. Det er absolut en af de fedeste turneringer i verden og nok også den fedeste.

- Jeg glæder mig ufatteligt meget til at spille den, ligesom jeg har gjort alle årene, og den skal bare have en over nakken, siger han.

Makkerparret vandt turneringen i 2011 og 2015, men landstræner Kenneth Jonassen regner ikke med, at den erfarne double kan stryge helt til tops i år.

- For mig handler det mest om, at de kommer over og har en god oplevelse sammen.

- Jeg håber, at de, med sådan en karriere og sådan et makkerskab de har haft, kan slutte af med en stor kamp, selv om det så må blive til nederlag i første runde, siger han.

I første kamp skal den erfarne danske double op mod Choi Solgyu og Seo Seung Jae. Sydkoreanerne ligger nummer 42 på verdensranglisten, hvor Boe og Mogensen befinder sig på 22.-pladsen.

Selv om de to danskere med All England slutter makkerskabet, så er det ikke ens betydende med et farvel til badminton.

Mathias Boe skal fremover danne par med Mads Conrad-Petersen, mens Carsten Mogensen får Mads Pieler Kolding som ny makker.

Derfor tror Boe heller ikke, at det bliver så sørgmodigt at spille den sidste turnering med Mogensen.

- Det havde nok været anderledes, hvis en af os stoppede efter turneringen.

- Men der ligger stadig en masse badmintonkampe og venter, inden vi kan tage til Malaga med dåsebajere og hawaiiskjorter og lege pensionister, siger Mathias Boe.

All England starter onsdag og løber frem til søndag, hvor der spilles finaler.