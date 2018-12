Boca-spillere forsøger at lægge kaos bag sig før finale

Fodboldspillerne fra Boca Juniors forsøger at lægge de seneste to ugers kaos bag sig før søndagens finale mod de argentinske rivaler fra River Plate i Copa Libertadores.

Holdets største stjerne Carlos Tevez undgår helst at tale om det kaotiske forløb, der betyder, at finalen er flyttet fra Buenos Aires til Madrid.

- Det er vigtigt, at vi får renset hovederne og forsøger at fokusere på det vigtigste, nemlig finalen i Copa Libertadores.

- Det er kampen, vi skal tale om nu, siger Carlos Tevez.

For to uger siden sad han i holdets spillerbus på vej til returopgøret på udebane mod River Plate.

I Copa Libertadores afgøres finalen med både en ude- og en hjemmekamp.

Det første opgør på Boca Juniors' hjemmebane var endt 2-2, men returkampen blev i første omgang ikke til noget, da holdets bus blev angrebet med sten, og flere spillere måtte fragtes til hospitalet.

Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, valgte efterfølgende at flytte returkampen til Madrid af sikkerhedsmæssige årsager.

Ligesom Carlos Tevez forsøger midtbanespilleren Wilmar Barrios at se fremad.

- Nu er alt det andet fortid. Vi skal spille en vigtig kamp på et stort stadion og forhåbentlig bliver det et godt show, siger Barrios før kampen på Real Madrids hjemmebane, Bernabeu.

Conmebol har tildelt hver klub 25.000 billetter, mens yderligere 5000 billetter er sat til salg på forbundets hjemmeside. 22.000 pladser er reserveret sponsorer og andre fodboldfans.

Rivaliseringen mellem River Plate og Boca Juniors vurderes til at være verdens mest hadefulde mellem to fodboldklubber. Det ventes, at op mod 2500 politibetjente vil være udkommanderet til kampen.