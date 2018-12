Boca Juniors vil have sportsdomstol til at sikre titel

Boca Juniors vil appellere til Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i håbet om at blive tildelt den samlede sejr i den skandaleramte Copa Libertadores-finale.

Det siger klubbens vicepræsident, Royco Ferrari, til Fox Sports forud for søndagens returfinale mod River Plate i Madrid. En kamp som altså ikke har sportslig betydning, hvis Boca får medhold i sin appel.

- Vi vil appellere til CAS. Det er det, klubbens juridiske afdeling arbejder på. Det var også det, vi sagde, at vi ville gøre, hvis ikke Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) ville tildele os sejren, siger vicepræsidenten.

Conmebol valgte ikke at tildelte Boca Juniors sejren, men bestemte i stedet at flytte kampen til Madrid for at undgå yderligere fanuroligheder.

Ifølge den argentinske sportsavis Olé har Boca allerede sendt sin appel til CAS, hvilket sportsdomstolen dog ikke har bekræftet.

Efter at have spillet 2-2 på Boca Juniors' hjemmebane i den første finalekamp om det sydamerikanske klubmesterskab i fodbold, blev returkampen på River Plates hjemmebane 24. november aflyst, da River-fans angreb Boca Juniors' bus og sårede flere spillere.