Boca Juniors kræver Copa Libertadores-trofæ uden kamp

Tirsdag blev det besluttet, at returkampen i Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors skal spilles uden for Argentina 8. eller 9. december.

Men Boca Juniors er slet ikke interesseret i at spille kampen. Sådan lyder det fra klubbens præsident Daniel Angelici ifølge det spanske medie AS, skriver Ekstra Bladet.

Klubben har officielt anmodet om at få aflyst kampen ved at få diskvalificeret River Plate og dermed få tildelt trofæet.

Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) afgør i disse dage, om Rivar Plate skal straffes yderligere.

- Vi er ikke interesseret i at spille kampen overhovedet, men vi vil afvente disciplinærinstansens beslutning. Vi mener, at der er præcedens for en dom i vores favør, siger Daniel Angelici ifølge AS.

Han henviser til, at Boca Juniors blev diskvalificeret i Copa Libertadores-ottendedelsfinalen i 2015, efter at holdets fans angreb River Plates fans med noget, der lignede peberspray.

- Hvis afgørelsen ikke tilgodeser vores anmodning, vil vi appellere den, og hvis den appel også bliver afvist, vil vi tage sagen op på et højere niveau. Vi er ikke i en tilstand, hvor vi kan spille finalen, siger Daniel Angelici.

Det er endnu ikke besluttet, hvor finalekampen mellem de to argentinske rivaler skal spilles.

11. november mødtes de to hold på Bocas hjemmebane, La Bombonera, hvor de spillede 2-2.

Det var meningen, at returkampen skulle have været afviklet i den forgangne weekend, men lørdagens opgør på River Plates hjemmebane, Estadio Monumental, kom aldrig i gang.

Det skyldtes, at River-fans gik til angreb på Boca Juniors spillerbus på vej til kampen.

Det viste sig, at flere Boca Juniors-spillere var så hårdt medtagede efter angrebet med sten, peberspray og tåregas, at de ikke var i stand til at spille kampen.

Netop på grund af tilskueruroligheder i argentinsk fodbold har udehold ikke kunnet have fans med til fodboldkampe siden 2013 på grund af mange tilfælde af tilskueruroligheder.

Det er første gang i historien, at River Plate og Boca Juniors mødes i Copa Libertadores-finalen.

Opgøret er kendt under navnet Superclasico og vurderes til at være verdens mest hadefulde rivalisering mellem to fodboldklubber.