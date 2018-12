Boca Juniors fyrer sin træner efter Libertadores-nedtur

Finaleopgøret i Copa Libertadores blev sidste kamp for Boca Juniors for træner Guillermo Barros Schelotto.

Den argentinske klub, der måtte se rivalen River Plate løbe med den prestigefulde titel efter to opgør mellem klubberne fra Buenos Aires, meddeler fredag, at Guillermo Barros Schelotto er fyret.

- Selv om smerten og sorgen ikke er væk endnu, så mener vi, at det bedste for Boca (Juniors, red.) er en ændring, så vi begynder det nye år med en ny træner, siger Boca-præsident Daniel Angelici ifølge nyhedsbureauet AFP.

Boca Juniors tabte slaget om titlen, da returopgøret søndag 9. december endte med en 3-1-sejr til River Plate, efter at det første finaleopgør var endt 2-2.

Returopgøret udviklede sig til lidt af en farce, da kampen måtte spilles i Madrid på Real Madrids hjemmebane.

Det skete, fordi det oprindelige returopgør ikke kunne gennemføres på El Monumental, som er River Plates hjemmebane.

Da returkampen skulle spilles i slutningen af november, udviklede det hele sig dramatisk, og kampen måtte udsættes flere gange lørdag 24. november, før den blev aflyst og udsat til om søndagen.

Det skete, da River Plate-fans angreb Bocas spillerbus med sten og peberspray på vej til stadion om lørdagen.

Politiet brugte tåregas, og flere Boca-spillere var så medtagede, at de ikke kunne spille.

Derfor blev søndagens udsatte kamp 25. november helt aflyst, inden Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) valgte at flytte opgøret til Europa og Bernabéu i Madrid.

Boca Juniors og River Plate er ærkerivaler i Buenos Aires. Kampens betydning var enorm for klubbernes fans, efter at to argentinske hold, som endda er rivaler i samme by, nåede frem til finalen i turneringen, der er Sydamerikas svar på Champions League.