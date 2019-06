Blatter om rivalens død: Vi mister sværvægter i fodbold

I et af karrierens største nederlag tabte Lennart Johansson til Sepp Blatter i kampen om at blive præsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Johansson, der tirsdag aften sov stille ind, modtager nu ros fra Blatter.

- Med Lennart Johansson mister vi en ægte sværvægter i fodbold. Vi var allierede, modstandere og tilmed rivaler. Men i alle situationer har der været respekt og fair play.

- Tak for din dedikation til vores sport og til din familie. Hvil i fred, skriver Blatter på Twitter.

Johansson var en af Blatters største kritikere, og eftertiden viste, at svenskeren havde ret i sin kritik.

Blatter er i øjeblikket udelukket fra alle fodboldrelaterede aktiviteter på grund af en sag om mistænkelige pengeoverførsler.

Også fra Aleksander Ceferin, præsidenten i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), er der pæne ord til svenskeren, der var præsident for Uefa i årene 1990-2007.

- Uefa og europæisk fodbold er dybt berørt over Lennart Johanssons død, og det jeg vil gerne udtrykke kondolence til hans familie og elskede og til Det Svenske Fodboldforbund for tabet.

- Han elskede fodbold, og han var passioneret. Han vil altid blive husket som en visionær leder og som arkitekten bag Champions League.

- Fodbolden overalt i verden vil altid være taknemmelig for det, han skabte i dette smukke spil, siger Ceferin.

Uefa har vedtaget, at Johansson vil blive mindet ved en række begivenheder i denne uge.

Der vil blive afholdt et øjebliks stilhed ved kampene i Nations League, EM-kvalifikationskampene samt U21-landsholdenes kampe.

Det betyder blandt andet, at publikum i Parken til fredagens EM-kvalifikationskamp mellem Danmark og Irland skal afholde et minuts stilhed.

Jesper Møller, formand i Dansk Boldspil-Union (DBU), hylder Johansson for indsatsen i svensk og international fodbold.

- Lennart Johansson har gjort et kæmpe stykke arbejde for international fodbold og har været en nær ven og samarbejdspartner for DBU i mange år.

- Han har været med til at udvikle Uefa som organisation og fodbold som den største sportsgren på tværs af Europa.

- Han holdt ved, og jeg har mødt ham flere gange de sidste par år til kampe og Uefa-møder. Vi kondolerer og sender de bedste tanker til hans familie og det svenske fodboldforbund, siger Møller til unionens hjemmeside.