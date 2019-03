Middelfart spillede en god anden halvleg, men en skidt åbning på kampen betød, at fynboerne måtte spille uafgjort for anden kamp i træk.

Bare 30 sekunder senere blev Middelfarts manglende skarphed straffet, da Hillerøds Nikolaj Christensen gik i græsset i Middelfarts felt. Trods store protester og skub mellem de to holds spillere, fik Philip Lindgaard lov at sparke bolden ind til Hillerødføring ved pausen.

Det virkede til, at Middelfart i perioder havde det svært, fordi holdet gerne ville skabe noget med bolden, men samtidig blev stresset af Hillerøds i perioder høje pres. Det var også tydeligt at se, at der var frustrationer blandt de blåklædte over nogle af de fejlafleveringer, der blev lavet.

Det satte især Hillerøds Simon Sharif i scene, og flere gange fik han mulighed for at lægge indlæg eller skabe noget etableret pers på Middelfarts banehalvdel, uden det dog blev helt farligt.

Kampen startede roligt ud for begge mandskaber. Der kom flere upræcise afleveringer fra begge hold, og det virkede til at spillerne skulle finde sig til rette i den stærke vind, der blæste mod Middelfarts venstre side.

FODBOLD: For anden uge i træk spillede Middelfart uafgjort, da en langsom start på kampen, en hård vind og et solidt spillende Hillerød-mandskab gik sammen og tog det ene point, da de to hold spillede 2-2 i 2. divisionskampen.

Esben Petersen havde en flot kamp i Middelfart-trøjen lørdag, da han scorede to mål mod Hillerød i 2. division. Han ses her i kamp mod Slagelse. Arkivfoto: Michael Bager

Middelfart vågnede op

Anden havleg skulle vise sig næsten stik modsat af første. Efter blot to minutter bragte Esben Petersen udligning i regnskabet. Det virkede med det samme som om, Middelfart var kommet mere skarpe og koncentrerede ud til anden havleg.

På trods af det øgede pres mod Hillerød, fik det sjællandske hold alligevel sat endnu en ind. På en omstilling snød Maksym Fitel sig forbi to-tre Middelfart spillere, inden han kunne lægge bolden op til Tobias Andersen, der sendte den sikkert ind.

Men, der skulle ikke gå mere end et minuts tid, inden Middelfart igen svarede tilbage. Indskiftede Peter Kristensen lagde en fin bold tilbage til Esben Petersen på kanten af feltet, der sikkert sparkede bolden op i det lange hjørne til 2-2.

Derfra bølgede kampen lidt frem og tilbage, men det var Middelfart, der kom til de største chancer. Fem gange skulle der flotte redninger fra Rasmus Lyng til for at holde det ene point i Hillerøds hænder.

Det mest omdiskuterede moment kom mod slutningen af kampen, da en Middelfart-spiller blev skubbet omkuld i Hillerøds felt. Dommer Morten Bertelsens fløjte forblev dog tav trods store protester fra et flertal på og omkring banen. Det skulle ende med at være Middelfarts sidste helt store chance, og kampen endte 2-2 til lidt frustation for Jan Vingaard.

- Vi er slet ikke gode nok i første havleg. Vi står godt defensivt, så det er helt utilgiveligt, at vi giver et straffe væk på en ufarlig situation. I anden halvleg sker det så igen, hvor de scorer på en chance, som vi har flere muligheder for at stoppe. Og når vi så samtidig ikke kan score på det hav af chancer, vi skaber til sidst, så må vi nøjes med et point. Jeg føler, vi jagter vores topniveau lidt i øjeblikket, så det skal vi arbejde på, sagde Jan Vingaard.