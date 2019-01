Bjorkstrands enlige mål var ikke nok mod Canadiens

Montreal Canadiens fortsætter stimen af sejre i verdens bedste ishockeyliga, NHL, og natten til lørdag dansk tid gik det ud over Columbus Blue Jackets og Oliver Bjorkstrand, som på hjemmebane tabte 1-4.

Tomas Tatar scorede to gange for Montreal Canadiens i de første to perioder, før Oliver Bjorkstrand fik reduceret godt fem minutter inde i tredje periode. Med under tre minutter tilbage scorede Montreal dog yderligere to gange.

Holdet har nu vundet fire kampe i træk og er inde i sin bedste periode i denne sæson.

Toronto Maple Leafs tabte på udebane 1-3 til Florida Panthers, som dermed fik brudt en serie på seks nederlag i streg.

Toronto stillede op uden sin danske målmand, Frederik Andersen. I stedet var Garret Sparks for første gang tilbage, siden han pådrog sig en hjernerystelse under træning i begyndelsen af januar.

Lars Eller fik over 16 minutter på isen for Washington Capitals, som hjemme tabte 0-2 til New York Islanders.

Mikkel Bødker kom ikke på måltavlen for Ottawa Senators, men kan glæde sig over en sejr på 4-1 mod Carolina Hurricanes.