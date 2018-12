Bjorkstrand scorer og assisterer i Blue Jackets' sejr i NHL

Den danske ishockeyspiller lavede kampens første mål i overtidssejren over New York Rangers.

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand spillede en af hovedrollerne, da Columbus Blue Jackets slog New York Rangers 4-3 i overtid i nattens runde af NHL.

Bjorkstrand scorede kampens første mål, da han efter ni minutter modtog pucken fra Boone Jenner og sendte den ind bag Rangers' målmand.

Det var Bjorkstrands femte scoring i denne sæson.

Hjemmeholdet fra New York fik dog udlignet fem minutter senere.

Men blot fire minutter efter udligningen var Oliver Bjorkstrand igen i centrum, da han sendte David Savard af sted i en kontra. Savard skøjtede forbi et par forsvarere og sendte pucken op i målhjørnet.

I anden periode udnyttede hjemmeholdets Chris Kreider et powerplay til at bringe balance i regnskabet.

Samme Kreider bragte New York Rangers foran 12 minutter inde i tredje periode, inden Zach Werrenski gjorde det til 3-3 med lidt over to minutter tilbage af kampen.

Da der ikke blev scoret yderligere i den ordinære spilletid, skulle kampen afgøres i overtid.

Her var Columbus' Pierre-Luc Dubois kun 31 sekunder om at få pucken i mål til slutresultatet 4-3.

Med sejren indtager Columbus Blue Jackets en fjerdeplads i Eastern Conference.

Holdet er to point efter mestrene, Washington Capitals, der natten til fredag vandt 3-1 over Carolina Hurricanes, uden at danske Lars Eller kom på pointtavlen.