Bjørn ser pensionen nærme sig og vil forene golfsporten

Danmarks mest vindende golfspiller, Thomas Bjørn, kan så småt begynde at se enden på en lang karriere i verdenstoppen.

Den 48-årige dansker, der har vundet 15 turneringer på European Tour, har dog ikke tænkt sig at slippe sporten. I stedet vil han arbejde på at forene golfsporten, der bekriger hinanden på verdensplan.

- Jeg er 48 år gammel, og jeg skal lave noget, når jeg stopper med at spille golf.

- Vi er heldige i den her sport, at vi kan blive ved med at spille, og jeg har ikke nogen plan om at stoppe, men jeg ser i øjeblikket på, hvad der er af muligheder for at præge tingene inden for golfsporten.

- Jeg skal vurdere, hvordan mine næste 10-15 år ser ud. På et eller andet tidspunkt siger kroppen stop til at spille, og så gør hjernen det også, siger Thomas Bjørn.

En forstuvet ankel efter et forkert tråd på en kantsten for to uger siden betyder, at venstrefoden er pakket ind, og at han ikke deltager i denne uges Made in Denmark i Himmerland.

Thomas Bjørn er alligevel til stede og holder møder med folk fra turneringen, European Tour, Dansk Golfunion og mange andre.

Når han en dag indstiller karrieren, så har han ikke tænkt sig at slappe af hjemme i sofaen eller baghaven, som han udtrykker det.

Han vil fortsat forsøge at involvere sig, da han fremadrettet ser store udfordringer. Han mener, at golfsporten risikerer at blive mast af andre sportsgrene, fordi den er splittet op i mange mindre tours.

- Golfsporten bliver nødt til at se på sig selv på verdensplan. Hvis man ikke prøver at bringe alting sammen på en bedre måde, så får man nogle store problemer i fremtiden.

- I dag er der syv-otte tours i verden, hvor PGA Touren i USA er langt den største.

- Alle de her forbund og enheder kæmper en kamp mod hinanden internt i sporten i stedet for at kæmpe mod andre sportsgrene, siger Bjørn og nævner tennis som et forbillede, som golfen kunne lære af.

Her indgår de professionelle tennisturneringer i den samme tour, ATP hos herrerne og WTA hos kvinderne, med turneringer i hele verden i en fælles kalender.

I golfsporten foretrækker de bedste spillere - også de europæiske - ofte PGA Touren i USA, og det har en slagside for turneringer i Europa og andre verdensdele.

- For de bedste golfspillere er den største kamp at få et program til at passe.

- Det så man sidste år i Sverige, hvor Henrik Stenson og Alex Noren ikke kom hjem og spillede den eneste turnering, der er i Sverige, siger han.

Bjørn mener, at den slags prioriteringer er skidt for udviklingen af sporten.

Hvis de bedste danske spillere tog samme beslutning og ikke længere kom hjem og deltog i Made in Denmark, ville turneringen, der har seks år på bagen, måske forsvinde.

- Hvis vi løber ind i samme problem i fremtiden med Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen, hvis de spiller i USA, så er det et kæmpe problem for den her turnering.

- Så man er nødt til at finde løsninger. Made in Denmark er utrolig vigtig for golfsporten i Danmark, og for at sporten kan blive ved med at vokse.

- Spiller de bedste danskere ikke, så har vi et problem, og det gider sponsorerne heller ikke, vurderer Bjørn.