I hvert fald skruede Bjerringbro op for tempoet, hvilket betød, at de langsomt lagde afstand til odenseanerne, som måtte gå til pause tre mål efter jyderne, der førte kampen 10-13.

Det bar frugt, og efter 10 minutters spil lykkedes det for Stjernen at bringe sig foran med 4-3.

Det besluttede Stjernens Joan Gisselbæk sig dog for at lave om på, da hun scorede Stjernens første mål i 1. division og med stærkt spil ledte sin holdkammerater frem på banen.

Kampen startede svært for hjemmeholdet, som ikke formåede at score i kampens første fem minutter, hvorimod Bjerringbro smed kuglen i nettet to gange.

Forud for den nye sæson lykkedes det således Stjernens bedste kvindehold at rykke op i den næstbedste række, hvor der søndag var sæsonpremiere.

Anerkender overmagten

I anden halvleg forsøgte Stjernen sig med en hårdtslående defensiv, hvor den rutinerede Helle Nørgaard både førte an både i defensiven og offensiven.

Desværre rakte det ikke for stjernen, som på intet tidspunkt i anden halvleg magtede at indhente gæsterne, der hver gang Stjernen kom i nærheden af dem på måltavlen satte tempoet et ekstra gear op.

Bjerringbro vandt derfor kampen sikkert 24-19, men cheftræner for Stjernen, Thomas Lyngsaa, var dog fuldt tilfreds med sine damers præstation.

- Før kampen var vi meget nervøse for, om vi ville kunne følge med tempoet, som Bjerringbro kan sætte. Dét synes jeg, at vi kunne langt hen ad vejen, hvor det først er til sidst i kampen, at de rigtigt løber fra os, sagde Stjernen-træneren umiddelbart efter kampen.

Thomas Lyngsaa tilstod da også, at det virkede som om, at Bjerringbro kontrolleret kunne sætte foden på speederen, når Stjernen nærmede sig modstanderens føring.

- Man sad lidt med fornemmelsen af, at Bjerringbro godt kunne sætte tempoet i spillet op, når omstændighederne krævede det. Men altså, jeg er bare stolt over mit eget hold i dag, der tager kampen op mod et rigtig godt hold, sagde Thomas Lyngsaa.

Selvom Stjernen endte med at tabe sæsonpremieren, så tror Thomas Lyngsaa dog stadig på, at overlevelsen er mulig.

- Vores målsætning er, at vi skal undgå nedrykning. Men det bliver nok svært at undgå at skulle spille om det. Men jeg tror på, at vi har truppen til overlevelse. Det, som vi har, er et stærkt kollektiv, hvor det ikke bare er én eller to profiler, der nødvendigvis skal bære det. Det er typisk for klubånden i Stjernen, fortalte Thomas Lyngsaa.

Stjernens næste opgave er lørdag 14. september, hvor Hadsten venter.

Hadsten lagde også ud med et nederlag, da de tabte deres sæsonpremiere med 23-19 til Gudme HK.