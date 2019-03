Bjerregaard vinder igen og møder Tiger Woods i kvartfinale

Med en sejr over Henrik Stenson er Lucas Bjerregaard klar til at møde Tiger Woods i WGC Matchplay i USA.

Lucas Bjerregaard er stadig ubesejret i golfturneringen WGC Matchplay.

Lørdag blev det i en direkte duel til en sejr over svenske Henrik Stenson, og dermed er danskeren klar til kvartfinalen i den amerikanske turnering, hvor der spilles hulspil.

Bjerregaard vandt med cifrene 3&2 efter at have været foran med tre, da der manglede to huller på banerne uden for byen Austin i delstaten Texas.

I kvartfinalen, der spilles senere lørdag, venter det amerikanske golfikon Tiger Woods, der i sin ottendedelsfinale slog en anden stjerne i form af Rory McIlroy med cifrene 2&1.

Bjerregaard, der er med i WGC Matchplay for første gang, grundlagde sin sejr over Henrik Stenson, da han midt på runden vandt tre ud af fem huller. Både før og efter vandt de to spillere to huller hver.

16. hul, som endte med at blive det sidste, der blev spillet, endte uafgjort, og så kunne svenskeren ikke nå at indhente Lucas Bjerregaard.

Ved WGC Matchplay er spillerne i første omgang inddelt i 16 grupper af fire, hvor alle møder hinanden én gang. De 16 gruppevindere går videre til en knockoutfase.

Lucas Bjerregaard bookede sin plads i ottendedelsfinalen ved at vinde to ud af sine tre gruppekampe og spille uafgjort i den sidste.

Thorbjørn Olesen deltog også i WGC Matchplay, men blev slået ud, efter at det blev til en enkelt sejr og to nederlag i gruppespillet.

Turneringen har en samlet præmiepulje på lidt over 68 millioner kroner.