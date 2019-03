Bjerregaard taber semifinale og spiller om tredjeplads

Lucas Bjerregaard måtte søndag kigge langt efter en billet til at spille om førstepladsen i WGC Matchplay.

Søndag tabte den 27-årige frederikshavner til amerikanske Matt Kuchar i semifinalen i den amerikanske turnering, hvor der spilles hulspil.

Danskeren er dog ikke færdig i turneringen. Senere søndag skal han spille om tredjepladsen mod italienske Francesco Molinari.

Vinder Bjerregaard den duel, indløser han en præmiecheck på lidt over 4,7 millioner danske kroner. Taber han, giver fjerdepladsen lidt over 3,8 millioner kroner.

Niveauet var ikke lige så højt, som da danskeren lørdag slog Tiger Woods. Alligevel formåede Lucas Bjerregaard at spille lige op med Matt Kuchar i det meste af semifinalerunden.

Frederikshavneren var dog typisk et skridt efter amerikaneren, der flere gange bragte sig foran for derefter at se Bjerregaard, der aldrig kom foran i kampen, udligne kort efter.

Kuchar satte for alvor danskeren under pres, da han kom et point foran ved at vinde 16. hul.

De to spillere brugte efterfølgende lige mange slag på næstsidste hul, og så havde danskeren kniven for struben på det 18. og sidste, hvor Bjerregaard skulle vinde for at tvinge kampen ud i forlængelse.

Det skete ikke, og så måtte Bjerregaard se nederlaget i øjnene.

Finalen i WGC Matchplay bliver et rent amerikansk opgør mellem Bjerregaards banemand i semifinalen, Matt Kuchar, og Kevin Kisner.