Bjerget blev for højt: Danmark taber trods elektrisk start

HÅNDBOLD: Frankrig endte med at blive Danmarks endestation i Spanien ved U21-VM, da de to hold ramlede sammen i et festfyrværkeri af en intens kvartfinale mellem to hold og spillere, der uden tvivl også kommer til at ramle sammen på seniorsiden i mange år fremover.

Danmarks start var ellers alt, hvad man kunne have håbet og måske lidt ekstra.

Omkring midtvejs i første halvleg havde Danmark tilkæmpet sig en flot føring på 10-6, og de unge danskere virkede til at have godt styr på franskmændene.

Men derfra begyndte det første hakken at indfinde sig i Danmarks offensiv. Målene blev færre og med større mellemrum, og den næste periode vandt Frankrig med 7-3, og de bragte dermed balance i regnskabet ved 13-13.

I slutminutterne fik Danmark alligevel sat lidt fart igen og holdet kom til pause foran 16-14.

Men på statistikken fra første halvleg kunne man se, at Frankrig havde haft væsentlig flere afslutninger, så det virkede til, at en mere skarpt fransk angreb kunne blive et problem.