FCM vandt søndag 1-0 over Brøndby efter et selvmål af Anton Skipper, og sejren sender FCM op på førstepladsen.

Et noget bizart selvmål af Brøndby-midterforsvareren Anton Skipper sikrede søndag FC Midtjylland en 1-0 sejr over Brøndby i 3F Superligaen.

Med sejren i topopgøret mod Brøndby overtager FCM førstepladsen efter otte spillerunder, da FC København søndag tabte til AaB.

Brøndby ligger på femtepladsen.

FCM sad på spillet det meste af kampen, og både FCM-angriberen Sory Kaba og midtbanespilleren Evander Ferreira var tæt på at udbygge føringen.

FCM udnyttede dog ikke mulighederne, og dermed blev Skippers selvmål afgørende.

Selvmålet kom allerede efter syv minutter og et tungt FCM-pres.

FCM-kantspilleren Awer Mabil driblede sig fri i højre side og lagde bolden fladt indover, hvor Anton Skipper på klodset vis sparkede den i eget net.

Ganske upresset ville han sende den flade tværaflevering til hjørnespark, men han sendte den i stedet direkte i eget net.

Efter omkring tyve minutter var Evander tæt på at øge føringen på spektakulær vis.

Han kom flyvende igennem luften og flugtede til bolden, men Brøndby-målmand Marvin Schwäbe reddede den akrobatiske afslutning.

Herefter kom Brøndby lidt bedre med i kampen, og angriberen Kamil Wilczek misbrugte en god mulighed.

Inden pausen var Sory Kaba dog tæt på at score, efter at han afdriblede Brøndby-stopperen Sigurd Rosted og skød lige over målet.

FCM-overtaget fortsatte efter pausen, hvor Brøndby-forsvaret bøvlede med at håndtere Kabas fysiske styrke.

Han vandt de fleste af sine dueller og var yderligere ved at score to gange, men begge hans hovedstød gik forbi.

Brøndby havde det også svært i den anden ende, og de blågule kom kun tæt på en udligning, da midtbanespiller Hany Mukhtar sendte et langskud mod mål.

Evander var tæt på at afgøre kampen ti minutter før tid, da han skød på stolpen.