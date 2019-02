Bittert nederlag: Marienlyst tabte igen det nordiske guld

Volleyball: Syv års nordisk titeltørke var tæt på at blive brudt for Marienlyst, der søndag eftermiddag var godt på vej mod at vinde finalen ved det nordiske mesterskab for klubhold i Ishøj. Marienlyst førte 8-5 i femte og afgørende sæt mod den engelske klub Polonia, men den fynske klub fik ikke lukket kampen og måtte se Polonia-spillerne juble over sejren på 15-13 og sætsejr 3-2.

- Det er så ærgerligt. Det er tredje år i streg, at vi taber finalen ved det nordiske mesterskab. De to tidligere år var vi overmatchet, men i år havde vi virkelig chancen, og vi burde have lukket kampen, siger en ærgerlig Marienlyst-træner, Kaj Jeppesen.

Marienlyst har tre gange tidligere vundet det nordiske mesterskab, men den seneste titel er fra 2012.

Polonia rykkede fra bagud 5-8 ved sidebyttet i femte sæt og kom foran 13-10.

- De havde nogle gode server og fik styr på Sigurd Varming og Kristoffer Abell, som var de to spillere, der skulle afgøre boldene for os. Vi kom godt igen og kom op på 13-13, men desværre fik vi dømt en korrekt netfejl imod os, så de fik matchbold ved 14-13, beretter Kaj Jeppesen.

På matchbolden slog Kristoffer Abell bolden i den engelske blokade, og så kunne London-klubben med polske rødder juble over sejren, mens de dybt skuffede Marienlyst-spillere var som forstenede.

Marienlyst tabte første sæt 23-25, men vandt de to næste 25-19 og 25-15.

- Vi var for længe om at komme i gang i første sæt. Vi kom foran 2-1 i sæt og havde mulighed for at lukke kampen, men vi skulle have været skarpere fra starten af fjerde sæt, siger Kaj Jeppesen.

Marienlyst tabte fjerde sæt 23-25, og i femte sæt tabte Marienlyst som nævnt 13-15.