Billetterne til GOG-brag er revet væk

Håndbold: Det bliver med garanti på alle måder hedt i Su'vi:t Arena i Gudme, torsdag aften, når GOG spiller knald eller fald-semifinale mod Skjern Håndbold.

Der bliver i bogstaveligste forstand altid varmt i arenaen, og torsdag aften vil arenaen være proppet til bristepunktet med små 2000 tilskuere, der ved, at alt er på spil i Gudme.

Salget af billetter begyndte mandag kl. 10.00, og presset på systemet blev omgående så stort, at det kortvarigt gik ned. Og alle billetter var lynhurtigt væk.

- Folk sad klar nøjagtig klokken 10.00, og det kunne systemet altså ikke klare. Vi kunne have solgt mange flere billetter, fortæller GOG-direktør Kasper Jørgensen.

GOG vandt det første opgør sidste onsdag i Gudme med 28-25 men tabte så 30-31 i søndags i Skjern. Uafgjort havde ellers været nok til at sende fynboerne i deres første DM-finale i 11 år. Hvis Lasse Møllers tremeter-skud, der blev opgørets sidste aktion, var gået i nettet i stedet for at ramme højre trekantsammenføjning, ja, så havde GOG været klar til DM-finalen mod Aalborg Håndbold, der allerede søndag gjorde sig klar med sin anden sejr over BSV.

- Der var nogle marginaler i den kamp, som ikke gik vores vej. Det bliver tæt igen - det er jeg overbevist om. Jeg glæder mig, siger Kasper Jørgensen.

Ved uafgjort torsdag efter 60 minutter, vil braget blive afgjort ved forlængelse(r) og eventuelt straffekast.

Både en eventuel første DM-finale (mod Aalborg) og en eventuel første bronzekamp (mod BSV) spilles på søndag - henholdsvis kl. 16.00 og 14.00. Hvis GOG kommer i finalen, har Aalborg fordel af hjemmebane i første og et eventuelt tredje opgør. Hvis fynboerne skal spille om bronze mod BSV, har GOG hjemmebane i kamp et og i en eventuel kamp tre.