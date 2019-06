Danske Jess Thorup er også cheftræner for den belgiske fodboldklub Gent, når næste sæson begynder.

Det siger klubbens bestyrelsesformand, Ivan De Witte, til fodboldmediet voetbalkrant.com.

- Der er stillet spørgsmål om vores træner. Om han skulle blive eller forlade os. Men han sidder her ved siden af mig, så vi har fuld tillid til Jess Thorup, siger Ivan De Witte.

Thorup var cheftræner for FC Midtjylland, da muligheden for at blive træner for Gent opstod i oktober sidste år.

Det startede fornuftigt for den tidligere angriber, men i foråret løb Gent ind i en svær periode med syv nederlag i otte kampe, heriblandt et nederlag på 1-2 til Mechelen i den belgiske pokalfinale.

Gent vandt dog tre kampe i træk i slutningen af sæsonen og endte på femtepladsen i den bedste belgiske række.

- Han (Thorup, red.) skal sørge for, at vi ikke får så ustabil en sæson igen. Vi skal have nogle forstærkninger, men i øjeblikket er der stadig nogle turneringer i gang, og det gør transfermarkedet en anelse stille.

- Men vi vil helt sikkert arbejde på at forbedre holdet, siger Ivan De Witte.