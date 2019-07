Bernals Tour-sejr overrasker Geraint Thomas

Geraint Thomas ærgrer sig over ikke at forsvare Tour de France-sejren, men er glad på Egan Bernals vegne.

Det kommer bag på den forsvarende Tour de France-vinder, Geraint Thomas (Ineos), at hans unge holdkammerat Egan Bernal allerede i år med al sandsynlighed sikrer sig den samlede sejr i det prestigefyldte etapeløb.

Det siger Geraint Thomas inden søndagens afsluttende etape i Paris.

- Ærlig talt troede jeg ikke, at Egan ville vinde i år, men hans talent har været åbenlyst for alle.

- Han har mange succesfulde år foran sig, og han er en ydmyg fyr med en stor fremtid. Han kan dominere løbet i årevis, siger Geraint Thomas ifølge AFP.

Den 33-årige brite kom til Touren for at gentage sidste års triumf, men det nødvendige Tour-held har i højere grad været på hans 11 år yngre holdkammerats side.

- Hvis man sammenligner med sidste år, har det været sort og hvidt. Alt, der kunne gå galt for mig, er gået galt.

- Sidste år havde jeg ingen styrt, ingen punkteringer og ingen problemer - det er ligesom Egan i år.

- Jeg ville have elsket at gå ud og vinde igen, men sådan er det. Det er lettere at håndtere, når det så er ens holdkammerat, der vinder, siger Geraint Thomas.

Briten bliver sandsynligvis samlet toer, og dermed bliver det til en dobbelt triumf for det stærke Ineos-mandskab.

- Vi arbejder altid hårdt for hinanden på holdet, og det er derfor, at vi er så succesfulde, siger Thomas.

71 sekunder adskiller de to Ineos-ryttere inden søndagens paradekørsel, der formentlig slutter med en massespurt på Champs-Élysées.