Bernal efter angreb: Måske kan jeg vinde Touren

Torsdagens store bjergetape i Alperne ændrede ikke meget i toppen af klassementet i Tour de France.

De fleste af favoritterne kom samlet i mål, og Julian Alaphilippe fører stadig.

Egan Bernal er dog ny mand på andenpladsen i det franske cykelløb, efter at Ineos-rytteren stak af kort før toppen af legendariske Col du Galibier, dagens sidste bjerg, og tog 31 sekunder på de andre klassementshåb.

- Nu er jeg her på andenpladsen, og måske kan jeg vinde Touren, men det bliver rigtig svært, fordi jeg lige nu er nummer to, siger colombianeren, der har halvandet minut op til Alaphilippe, til nyhedsbureauet AP.

Ifølge Bernals holdkammerat Geraint Thomas var det meningen, at colombianerens angreb skulle få de andre konkurrenter til at reagere. Det skete bare ikke.

- Så jeg kørte også. Bare for at prøve. I det mindste tog Egan tid på de andre, siger Thomas, der vandt Touren sidste år.

Waliseren lykkedes ellers med sit angreb at køre fra blandt andre Julian Alaphilippe, men favoritgruppen blev samlet igen på den lange nedkørsel fra Col du Galibier.

Nairo Quintana vandt torsdagens etape efter at have siddet i et udbrud det meste af dagen.