Benzema førte an i Real Madrid-sejr over Alaves

For fjerde kamp i træk kom Karim Benzema på måltavlen for Real Madrid, der slog Alaves med 3-0.

Real Madrid-angriberen Karim Benzema har sat gang i en imponerende målstime i spansk fodbold.

Søndag scorede den 31-årige franskmand sit sjette mål på blot ti dage, da Real Madrid hjemme på Bernabeu slog Alaves med 3-0. Benzema har dermed scoret i fire kampe i træk.

Efter en halv time modtog han inde foran mål en aflevering fra Sergio Reguilon og sparkede sikkert bolden ind til 1-0.

I kampens sidste ti minutter cementerede Junior Vinicius og Mariano Real Madrid-sejren med en scoring hver.

Benzema åbnede sin målstime 24. januar i den spanske pokalturnering, da han scorede en enkelt gang i en 4-2-sejr over Girona.

Tre dage senere fulgte han op med to mål i en ligasejr på 4-2 over Espanyol, inden han en uge efter det første pokalmøde med Girona scorede to gange i returkampen, der blev vundet 3-1.

Real Madrid er nu oppe på fire ligasejre i træk, hvor holdet nærmer sig FC Barcelona og Atlético Madrid, der begge satte point til i weekendens spillerunde.

Barcelona topper Primera Division med 50 point foran Atlético med 44. Real Madrid har 42 point på tredjepladsen.

Der resterer 16 spillerunder af den spanske turnering.