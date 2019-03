Bendtner satser på startplads til sæsonpremiere

Efter at have afsonet sin fængselsstraf for vold i København vendte den danske angriber Nicklas Bendtner tilbage til sin norske klub, Rosenborg, for nylig.

Holdkammeraterne havde i et stykke tid været i gang med forberedelserne til sæsonen, mens Bendtner var i fodlænke, men den danske angriber har ikke mistet troen på sig selv under afsoningen.

Han føler sig sikker på, at han tager pladsen i front, når sæsonen går i gang om en lille måneds tid.

- Træneren udtager dem, han mener, er de 11 bedste, og så spiller jeg som regel frontangriber i den formation, lyder det fra angriberen til tv2.no.

- Jeg blev sat lidt ud på kanten, da der var skader og sådan sidste år, men jeg tror først og fremmest, jeg bliver frontangriber i det nye system.

Siden mesterskabet i sidste sæson har Rosenborg skiftet ud på trænerposten. Hollænderen Rini Coolen er blevet erstattet af nordmanden Eirik Horneland.

Bendtner fortæller, at han for nylig fik et lille problem med baglåret, men at det ikke er noget alvorligt.

- Det er bare en træthedsskade efter mange rejser og meget træning. Det er ikke noget farligt, siger han.

- Ligastarten er slet ikke i fare. Det bør ikke være noget problem at spille til den tid.