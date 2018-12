Bendtner om få mål: Vi har bøvlet med at skabe chancer

Efter sit skifte til Rosenborg blev Nicklas Bendtner topscorer i den bedste norske fodboldrække, Eliteserien.

Men i denne sæson har den danske angriber kæmpet med at finde målformen. Det er blevet til 11 scoringer samlet set, men han har blot lynet seks gange i ligaen og pokalturneringen i Norge.

Det kan dog blive til flere søndag, når han og holdkammeraterne står over for Strømsgodset i den norske pokalfinale.

Det norske medie VG har regnet sig frem til, at Bendtner i 2017 scorede et mål for hvert 134. minut, han var på banen i ligaen og pokalturneringen.

I 2018 er det hvert 324. minut, at danskeren er kommet på tavlen.

- Jeg synes ikke, det er okay, at jeg ikke har scoret flere mål. Men hvis jeg havde brændt 30 chancer, havde jeg været mere utilfreds, end jeg er i dag. Men jeg har bøvlet med at komme til nok chancer, siger Bendtner til VG.

- Gennem hele året har vi kæmpet med at skabe nok chancer. Sidste år kom vi til afslutninger på de fleste angreb, siger han.

Rosenborg vandt sit mesterskab nummer 26 i den netop afsluttede ligasæson. Holdet scorede 51 mål mod 57 sidste år.

- Jeg tror også, at man kan se på, at jeg ikke kan score, de gange jeg er i god position, men ikke får bolden. Og så er der andre gange, hvor indlægget har været for dårligt, eller jeg afslutter for dårligt, lyder det fra angriberen.

Pokalfinalen mellem Rosenborg og Strømsgodset sparkes i gang søndag klokken 13.15.