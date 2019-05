Bendtner nedtoner anonyme rygter om særbehandling

Nicklas Bendtner ser aktuelt Rosenborgs kampe fra tribunen, og ifølge lokalavisen Adresseavisen skyldes det, at dele af spillertruppen har vendt sig imod danskeren. Avisen baserer sin historie på "centrale kilder" i Rosenborg.

Holdkammeraterne skulle blandt andet være trætte af, at danskeren får særbehandling, og at han ikke yder et tilstrækkeligt løbearbejde for holdet.

Det sidste kom angiveligt til udtryk ved en træning 24. marts i år, hvor flere holdkammerater forlod træningen efter en diskussion med Bendtner, der ifølge holdkammeraterne var alt for doven i et spil til to mål.

Holdkammeraterne er også utilfredse med, at Bendtner i begyndelsen af sin Rosenborg-tid fik lov til at spille videre i sine sponsorerede Nike-støvler, mens de øvrige Rosenborg-spillere var tvunget til at spille i Adidas-støvler, selv hvis de havde en anden personlig støvlesponsor.

Bendtner mener ikke, at de "anonymt plantede rygter" dækker over den fulde sandhed. Det skriver han i en mail til Adresseavisen.

- Enkelte ting er rigtigt gengivet, men det er desværre svært for mig at genkende flere af de anonymt plantede rygter i sagen. Det gør mig sur, fordi jeg finder dem misvisende.

- Jeg har ikke indtrykket af, at jeg skulle have hverken en hel eller en halv spillergruppe mod mig. Overhovedet ikke, skriver danskeren.

Bendtner spillede sin seneste kamp for den norske mesterklub 28. april.