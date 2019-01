Bendtner får rivalernes træner som ny chef i Rosenborg

Rosenborg har torsdag kapret Haugesund-træner Eirik Horneland og hans assistent for de kommende to sæsoner.

Den norske mesterklub Rosenborg har været på trænerrov hos rivalen Haugesund.

Torsdag har Trondheim-klubben indgået en kontrakt med Eirik Horneland, der i de kommende to sæsoner bliver cheftræner for Nicklas Bendtner og Mike Jensen i Rosenborg.

Horneland tager sin hidtidige assistent Karl Oskar Emberland med sig, efter at trænerduoen i sidste sæson førte Haugesund til en fjerdeplads i Norges bedste fodboldrække.

Duoen overtager jobbet efter Rini Coolen, der blev ansat som en midlertidig løsning, da Kåre Ingebrigtsen blev fyret i sommer.

Rosenborg vandt både det norske mesterskab og pokaltitlen i 2018.

Nicklas Bendtner scorede i december to gange, da klubben slog Strømsgodset med 4-1 i pokalfinalen.

Bendtner har torsdag indledt en afsoning med fodlænke, efter at han sidste år blev dømt for vold mod en taxichauffør. Danskerens afsoning slutter 22. februar, hvilket betyder, at han misser Rosenborg indledende sæsonforberedelser.