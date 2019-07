Belgisk udbryder vinder 8. etape efter Fuglsang-offensiv

Lotto Soudals Thomas De Gendt leverede lørdag en pragtpræstation. Han var første mand over syv toppe og i mål.

Belgiske Thomas De Gendt (Lotto Soudal) leverede lørdag noget langt ud over det sædvanlige i Tour de France.

Ikke alene vandt han 8. etape, han gjorde det efter en hel dag i udbrud, hvor han også var første mand over samtlige af dagens syv kategoriserede stigninger.

I favoritgruppen viste danske Jakob Fuglsang tænder. Hans Astana-mandskab satte et voldsomt tempo i feltet på de sidste godt 60 kilometer. Det førte ikke til det helt store, men konkurrenterne blev testet, og Vincenzo Nibali tabte tid.

Julian Alaphilippe (Quick-Step) tilbageerobrede den gule førertrøje. Franskmanden udnyttede det opskruede Astana-tempo på dagens sidste stigning og stak af fra de øvrige favoritter sammen med Thibaut Pinot (FDJ).

Duoen nåede ikke De Gendt inden målstregen, men Alaphilippe tog tid nok til at tilbageerobre førstepladsen i klassementet fra italienske Giulio Ciccone (Trek). Duoen snuppede 20 sekunder fra Fuglsang og de øvrige favoritter.

Helt som ventet var der mange, der gerne ville afsted i udbrud på de første af lørdagens 200 kilometer fra Mâcon til Saint-Étienne. Forude ventede 3800 højdemeter og syv kategoriserede stigninger.

De Gendt slap afsted sammen med Niki Terpstra (Direct Énergie) og Benjamin King (Dimension Data), og Mads Würtz Schmidt (Katusha) var meget tæt på at komme op til dem. Danskeren måtte dog opgive, og i stedet fik trioen selskab af Alessandro De Marchi (CCC).

På dagens tredjesidste stigning blev fire til to foran, da King og Terpstra faldt fra, og senere kørte De Gendt solo i front.

I feltet hos favoritterne spillede danske Jakob Fuglsang og hans Astana-hjælpere med musklerne. De lyseblå Astana-ryttere satte sig i front og skruede op for tempoet med godt 60 kilometer igen.

Fuglsang fik forhåbentligt noget ud af at få testet konkurrenterne og deres hjælpere i forhold til klassement-kampen senere i Touren, for der blev brugt kræfter. Og danskeren ser ud til at være, hvor han gerne vil.

Mens Astana hamrede afsted i front, røg den forsvarende Tour-vinder Geraint Thomas i asfalten med 15 kilometer til mål og flåede det meste af sit Ineos-hold med sig i asfalten.

Han kom dog hurtigt tilbage på cyklen og fik flot hjælp af sit hold. Han var tilbage i bagenden af feltet et par kilometer senere.

På det sidste stykke af dagens sidste stigning rev Pinot og Alaphilippe sig løs, Fuglsang kom akkurat ikke med, og de to satte jagten ind på De Gendt.

De hentede ham ikke, men Alaphilippe vandt sekunder nok til den gule trøje - og Pinot ligner Tourens stærkeste franskmand i forhold til klassementet.

Jakob Fuglsang er nummer ni i klassementet. 1 minut og 42 sekunder efter Alaphilippe.