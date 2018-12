Bekymret Josep Guardiola efterlyser selvtillid

Manchester City er inde i en dårlig stime af nederlag og formår ikke at holde målet rent.

Manchester City-manager Josep Guardiola måtte onsdag ud i den for ham sjældne disciplin at kommentere det tredje nederlag i de seneste fire ligakampe.

Efter 1-2 hos Leicester røg hans stjernespækkede mandskab ned på tredjepladsen i Premier League og har syv point op til topholdet, Liverpool.

Den spanske manager forsøger at forholde sig nøgternt til situationen, men er bekymret, efter at nederlaget kom i stand som i den foregående 2-3-kamp hjemme mod Crystal Palace for fire dage siden.

- Det var en tilsvarende præstation som mod Crystal Palace. Vi begyndte godt, men vi indkasserede et mål, første gang de kom ind i vores felt. Mentalt manglede vi selvtillid i den situation, siger Josep Guardiola ifølge BBC.

Han er bekymret over Manchester Citys for tiden manglende evne til at holde målet rent. Det er ikke sket siden 24. november.

- Selvfølgelig er vi bekymrede (over ikke at holde målet rent). Det er resultatet, der tæller, og vi tabte, siger han.

Leicesters mål til 2-1 var et smukt langskud fra kanten af feltet. Også Crystal Palace scorede et smukt langskudsmål i sejren over City.

Nederlaget giver også Citys egen målscorer, Bernardo Silva, noget at tænke over.

- Syv point op til Liverpool begynder at blive meget. Vi spiller ikke så godt, som vi gerne ville på dette tidspunkt af sæsonen. Vi må finde en forklaring på det, siger Silva til BBC.

I den foregående kamp vandt Leicester 1-0 ude over Chelsea.

Kasper Schmeichels manager, Claude Puel, er naturligvis stolt og tilfreds over sejren, der bringer hans hold op på syvendepladsen.

- Vi fortjente resultatet. Vi havde flere chancer end dem, siger Puel til BBC.

I den næste kamp skal Manchester City på besøg hos nedrykningstruede Southampton, før Liverpool kommer på besøg på Etihad Stadium i Manchester den 3. januar.