Bekræftet: OB's Gustav Grubbe til RB Leipzig

FODBOLD: Sport Fyn afslørede allerede handlen for syv uger siden, men nu er detaljerne på plads og OB har netop offentliggjort, at det 16-årige back-talent Gustav Grubbe er solgt til Bundesliga-giganten RB Leipzig med tiltrædelse den 1. juli.

Derfor var det ikke underligt, at Grubbe i dag fredag glad kørte forbi bane 1 og holdkammeraterne og hjem på sin cykel, da aftalen var konfirmeret.

- Vi er stolte over, at vi formår at sælge en af vores unge spillere til en stor klub i Tyskland, som spiller med i toppen af 1. Bundesliga og er i Champions League. Gustav er blot 16 år, men vi mener, at han både mentalt og sportsligt er klar til at tage til udlandet. I sidste sæson fik han debut i Superligaen, og det vidner om et kæmpe talent, hvilket man også har kunnet mærke, da flere klubber har vist stor interesse for ham. Han har virkelig udviklet sig meget i sin tid i klubben, og skiftet er en naturlig konsekvens af det. Det viser også, at vores store satsning på akademiet giver resultater. Gustav har haft dygtige trænere, som har fået bygget ham op til både Superligadebut og nu altså et salg til udlandet. Det er meget flot arbejde og fortjener virkelig et stort skulderklap, siger sportsdirektør Jesper Hansen.

Teknisk chef Tonny Hermansen siger om Gustav Grubbe:

- Det er jo en ekstraordinær historie med Gustav. Han er kommet her fra barnsben og er fuldt opdraget i OB, og nu er han så klar til at komme til udlandet. Han har den DNA, som kendetegner en spiller i denne klub: Hårdtarbejdende, yder alt til træning og kamp, og så er han en flink gut, som de andre ser op til og kan lære af. På akademiet har vi målsætninger om at udvikle spillere til enten at komme på Superligaholdet eller blive solgt, og her har Gustav nu prøvet begge dele. Når man mister så talentfuld en spiller, så opstår der et hul, men han viser vejen og kan være med til at motivere andre til at tage det næste skridt. Han startede jo som stopper og blev så højre back, og det er en del af ens talentudvikling, at man skal kunne spille flere pladser, og det har Gustav til fulde levet op til, siger han i pressemeddelelsen.

Gustav Grubbe ser frem til nye udfordringer og er glad for den udvikling, han har gennemgået i OB.

- Jeg glæder mig utroligt meget. Det er en kæmpe klub, også på ungdomsplan, så jeg glæder mig til at komme til at træne hårdt for at slå igennem. Jeg starter på U17-holdet, hvor jeg ved, at der er en masse talentfulde spillere fra hele Tyskland og fra udlandet. Mange af dem er landsholdsspillere i deres årgang, så det er et højt niveau, jeg skal spille på. Det har i den forbindelse betydet sindssygt meget for min karriere, at jeg har været på akademiet i OB. Jeg har spillet her altid og hele tiden blevet ved med at udvikle mig, og det kan jeg kun takke alle trænerne og holdkammeraterne for. Jeg nåede lige at spille i Superligaen inden dette skifte, og det har betydet rigtigt meget for mig. At udvikle mig i det her miljø har været perfekt for mig, og jeg er super stolt af at have været en del af klubben og have muligheden for at komme videre.

Gustav Grubbe blev skiftet ind i 3-1 sejren over FC Midtjylland d. 5. maj 2019, da Sport Fyn offentliggjorde historien og blev med sine 16 år og 98 dage den næstyngste debutant i OB´s historie og den yngste debutant i Superligaen i hele sidste sæson. Han er noteret for 10 U16-landskampe og er i sin dynamik en back-type som Thomas Helveg i sin tid.