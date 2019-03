Bekræftet: Danmark undgår Liverpools schweiziske stjernespiller

Liverpools kantspiller Xherdan Shaqiri misser Schweiz' åbningskamp i EM-kvalifikationens gruppe D mod Georgien på lørdag. Ligeledes misser han kvalifikationskampen mod Danmark tre dage senere.

Det schweiziske fodboldforbund oplyser således, at undersøgelser af den 27-årige schweizer på et hospital i Zürich mandag afslørede, at Shaqiri har betændelse i lysken.

Samme dag forlod han holdkammeraternes træningslejr og vil altså ikke være til rådighed for Schweiz i landsholdets to første kvalifikationskampe til EM i fodbold i 2020.

Ifølge fodboldforbundet vil Schweiz' landstræner, Vladimir Petkovic, tirsdag morgen indkalde en ny spiller til truppen.

Alpelandet må også undvære Haris Seferovic, der til daglig spiller for Benfica. Han er ligeledes ude med en lyskeskade.

Den 169 centimeter høje Xherdan Shaqiri, der har kaldenavnet "den magiske dværg", skiftede fra Stoke til Liverpool sidste år, da Stoke rykkede ned fra Premier League.

I sin tid i Stoke fra 2015 til 2018 nåede han at score 15 mål i 84 kampe. I sine hidtil 20 kampe for Liverpool har han scoret 6 mål.

Blandt andet var det ikke mindst Xherdan Shaqiris fortjeneste, da det i midten af december lykkedes Liverpool at slå rivalen fra Manchester United i Englands bedste fodboldrække for første gang i fire et halvt år.

Her blev indskiftede Shaqiri matchvinder på Anfield med to scoringer inden for de sidste 20 minutter af kampen, hvilket sikrede Liverpool en 3-1-sejr.

Xherdan Shaqiri sad på bænken, da Liverpool søndag slog Fulham 2-1 og igen sikrede sig førstepladsen i Premier League.

Desværre for Danmark er det ikke kun Schweiz, der er plaget af skader.

Således må FC København-spilleren Robert Skov opgive at slutte sig til landsholdslejren til de forestående landskampe, efter at han søndag blev skadet mod Hobro i Superligaen.

FCK kalder det en mindre skade og forventer, at han er ude i et par uger.

I stedet er Dortmund-spilleren Jacob Bruun Larsen udtaget til A-landsholdet.

EM-kvalifikationens gruppe D består af Danmark, Schweiz, Irland, Georgien og Gibraltar.

De to bedste hold kvalificerer sig til EM i 2020, der spilles i 12 forskellige byer i 12 lande.

EM spilles i Aserbajdsjan, Danmark, England, Holland, Irland, Italien, Rumænien, Rusland, Skotland, Spanien, Tyskland og Ungarn.