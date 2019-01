Begge Manchester-giganter snubler mod bundhold

25 sekunder skulle der blot gå, førend stjerneangriberen Sergio Agüero havde sendt Manchester City på sejrskurs ude mod Newcastle, men det hele ramlede for mesterholdet, som endte med at tabe 1-2.

Den utrolige sejrsstime hos byrivalerne fra Manchester United under manager Ole Gunnar Solskjær fik også en ende, da holdet hjemme på Old Trafford kun lige reddede et point hjem med to sene scoringer i 2-2-kampen mod Burnley.

City fik ellers en drømmestart med Agüeros lynmål mod Newcastle, og det lignede en sikker kurs mod sejr.

Gæsterne var som ventet tungt dominerende mod Newcastle, men den effektivitet, som Agüero lagde ud med, forplantede sig ikke til resten af mandskabet.

Det blev mest til en masse boldbesiddelse, mens hjemmeholdet udelukkende håbede på en kontrascoring skabt ud fra en stram 5-4-1-formation.

Hvis nogle troede, at Newcastle kom blæsende ud efter pausen for at jagte udligningen, så kender de ikke manager Rafael Benitez ret godt.

Den spanske træner er indædt tilhænger af en stærk defensiv, især mod tophold, hvor de dybe bolde og kontrastød er redskaberne i den offensive værktøjskasse.

Det lykkedes at holde Manchester City til primært at trille bolden rundt lidt uden for feltet, og det fik tilsyneladende lullet Pep Guardiolas tropper i søvn.

Efter 66 minutter kiggede et passivt City-forsvar til, mens Salomón Rondón flot flugtede en hold bold i feltet ind, og midtbaneslideren Fernandinho fuldendte fiaskoen med at begå et klodset straffespark.

Det omsatte Matt Ritchie til tre vigtige point i bundstriden for hjemmeholdet.

Manchester United fik aldrig spillet til at flyde mod Burnley, som i 81. minut mere end kunne dufte sejren med Chris Woods' scoring til 2-0.

Ashley Barnes havde sørget for målet til 1-0 fem minutter efter pausen.

Med selv om sejrsstimen blev stoppet, så lykkedes det United at redde et enkelt point hjem med to af de sene scoringer, som i mange år nærmest var klubbens kendetegn under Sir Alex Ferguson.

Paul Pogba omsatte et straffespark i 87. minut, og i dommerens tillægstid var det den svenske forsvarsspiller Victor Lindelöf som sørgede for 2-2.

Mens Burnley og Newcastle fik tiltrængte point i bundstriden, mistede Manchester United et skridt i jagten på top-4, mens Manchester City på andenpladsen risikerer at komme syv point efter Liverpool, som har en kamp til gode.