Begejstring i hotte Gudme: TV-Frank giver GOG matchbold i Skjern

Håndbold: Man ved det af erfaring. Og ikke mindst GOG ved det af bitter erfaring: Skjern Håndbold er aldrig slået ud før sidste fløjt i sidste kamp.

Men med sejr 28-25 hjemme i Gudme i første semifinaleopgør onsdag aften mod de grønne fra det vestjyske har GOG altså bragt sig i en særdeles gunstig position til at træde ind i en DM-finale for første gang i 11 år.

Et point - altså uafgjort - på søndag i Skjern Bank Arena - vil være nok for GOG til at nå en DM-finale.

Fra næste sæson skifter målmand Frank Mikkelsen til TMS Ringsted, og hvis det skifte sker med en DM-finale - eller måske endog en DM-titel - i rygsækken, så er det med vished hos Mikkelsen, at han vil have spillet en stor rolle i den bedrift.

Førstemålmand Ole Erevik stod i GOG-målet fra start, men han fik ikke fat i noget. Efter 15 minutter sendte cheftræner Nicolej Krickau så Frank Mikkelsen ind mellem stængerne, hvor han langsomt opbyggede sin form frem mod storform i midten og slutningen af anden halvleg med en stribe store redninger.

1927 begejstrede og stående tilskuere hyldede - svedende i den hotte arena - Frank Mikkelsen, der efter kampen sagde til Sport Fyn:

- Det er ikke mindre end en fantastisk oplevelse. Vi spillede den bedste forsvarskamp i denne sæson.