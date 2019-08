Bedre forhold for vandpolospillere

Vandpolo: De fynske vandpolospillere kan se frem til bedre forhold, når Odense-klubberne Frem og H2Odense går sammen om at udnytte faciliteterne og hinandens ressourcer.

Det vil gavne både bredden og eliten, som får flere muligheder for at træne. Elitespillerne vil nu kunne træne i bassiner på dybt vand alle ugens dage.

- Frem har gennem mere end 30 år vist, at de er fremragende til vandpolo i Danmark. Sammen med Frems erfaring og H2Odenses kompetencer i at skabe talent- ogelitetræningsmiljøer kan vi se frem til en spændende fremtid for vandpolo i Odense og Danmark, siger Brian Marshall, direktør i H2Odense.

- Vores miljø og træning kan nu komme H2Os medlemmer til gode, og vi får mulighed for at udvide Frems medlemstilbud. Sammen kan klubberne også give bredden endnu bedre - og flere - muligheder i Odense, siger Christian Heyde-Petersen, bestyrelsesformand i Frem.

Begge klubber glæder sig over muligheden for at forstærke og videreudvikle træningsmiljøet for vandpolo til gavn for alle i Odense.

Med det nye Odense Elite College kan man nu tilbyde de bedste vandpolospillere kost og logi samt vandpolo hver dag, mens de uddanner sig eller arbejder i Odense.

- Dygtige seniorer vil så kunne hjælpe børn og ungdom, så de også får et løft. På længere sigt kan vandpolo - sammen med andre discipliner - integreres i alsvømmeundervisning i Odense. Så er der 4000 børn, der hvert år stifter bekendtskab med vandpolo - til gavn for bredden og sportens synlighed, forklarer Brian Marshall og Christian Heyde-Petersen.

Alle nuværende vandpolohold vil fortsat spille under navnet Frem.