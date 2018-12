Bedømmelse: Stort set blottet for lyspunkter

Jysk Fynske Medier har bedømt de danske spilleres indsats i EM-kampen mod Serbien. Trine Østergaard var stort ene om at vise tilstrækkeligt niveau, mens det i den grad var pil nedad for mange af holdkammeraterne.

Sandra Toft...02

Hun kom ind og havde nogle redninger, da kampen var afgjort, men i det første kvarter var der ingenting at hente.

Althea Reinhardt...4

Det var heller ikke det store sus, men i lighed med kollega Toft blev alt for ofte svigtet af forsvaret, der rent fysisk ikke kunne stå distancen.

Lærke Nolsøe...00

Skidt præstation. Hun spillede 48 minutter, men hun viste på ingen måde, at hun skal være førstevalg på venstre fløj.

Fie Woller...7

Hun havde helt sikkert spillet fra start, hvis hun havde været 100 procent klar. Kom ind til sidst og scorede fire mål på fem forsøg.

Anne Mette Hansen...02

Serberne var meget aggressive i deres forsvar, og det betød blandt andet, at Anne Mette Hansen lavede alt for mange fejl.

Line Haugsted...UB

Kun ganske kort tid på banen. Hun nåede lige at fiske en enkelt bold. Hvorfor spilede hun ikke noget mere?

Kristina Jørgensen...4

Det var en blandet pose bolsjer. Hun bøvlede godt på og tog ansvar, men præstationen var på ingen måde prangende.

Lotte Grigel...UB

Hun sad på bænken i hele kampen.

Mette Tranborg...02

Den serbiske back havde fint styr på Tranborg, der aldrig kom til at spille nogen rolle i kampen.

Stine Bodholt...7

Hun har selvfølgelig en del af ansvaret for, at serberne fik lov til at score 30 mål, men alligevel god fight det meste af vejen.

Kathrine Heindahl...02

Hun forsøgte ihærdigt at tage kampen op mod mægtige Cvijic, men Heindahl blev den lille, og det ellers ikke så ofte.

Mie Højlund...02

Energien var der, men det var evnerne ikke. Højlund er ikke den stærkeste rent fysisk, og det blev udslagsgivende.

Nadia Offendal...UB

Odense-playmakeren tilbragte hele kampen på bænken.

Trine Østergaard...10

Klart bedste dansker i kampen. Seks mål på seks forsøg. Igen høj klasse af driftssikre Øsatergaard.

Anne Cecilie de la Cour...UB

Hun var kun på banen i et enkelt minut.

Sarah Iversen...

