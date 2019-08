Bayern vil sætte Dortmund på plads i tysk Super Cup

Bundesligaen har først sæsonpremiere om to weekender, men allerede denne lørdag venter en lækkerbisken af en generalprøve, når den forsvarende vinder af The Double, Bayern München, møder Borussia Dortmund i den tyske Super Cup.

Bayern har vundet mesterskabet syv år i træk, og spillerne fra den sydtyske storklub vil fra sæsonens begyndelse vise Dortmund, at magtbalancen i Tyskland ikke har ændret sig hen over sommerpausen.

- Vi vil sende et signal om, at vi stadig er det bedste hold i Tyskland, lyder forsvareren Niklas Süles udlægning.

Angrebsveteranen Thomas Müller pointerer også, at Bayern tager opgøret meget alvorligt.

- Det er den første titel, og den er vigtig for os. Det bliver en eksplosiv kamp, og vi ønsker at vise, at vi er klar, og vi kommer med alt, vi har, siger Thomas Müller.

I den seneste tid har Bayern mest været i fokus på grund af klubbens interesse i Manchester City-spilleren Leroy Sane.

Bayern-cheftræner Niko Kovac har i et telefonopkald til Manchester City-manager Pep Guardiola undskyldt for offentligt at have udtalt sig om et muligt klubskifte for City-angriberen Leroy Sane.

Kovac havde således udtalt, at han var fortrøstningsfuld i forhold til muligheden for, at en aftale om den 23-årige spillers mulige fremtid i Tyskland kunne nås.

Om det bliver til en storhandel, står dog fortsat hen i det uvisse.

I sommerens transfervindue har Dortmund spillet med musklerne og hentet belgieren Thorgan Hazard, der er lillebror til Real Madrid-stjernen Eden Hazard, Julian Brandt samt Mats Hummels i netop Bayern.

Derved ønsker Dortmund at tage kampen op med suveræne Bayern, og det skal kunne ses allerede lørdag aften.

- Super Cuppen er meget vigtig for os alle, da vi vil godt i gang med sæsonen og vise fansene, hvad vi vil. Men det er selvfølgelig klart, at hverken vi eller Bayern er 100 procent på toppen endnu, siger Marco Reus.

Der er kickoff på Signal Iduna Park i Dortmund lørdag klokken 20.30.