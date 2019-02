Bayern udnytter Dortmund-koks og haler ind i ligaen

Bayern München sørgede lørdag for yderligere spænding i toppen af Bundesligaen, da holdet hjemme slog Schalke 04 3-1.

Dermed fik de tyske mestre revancheret sig for nederlaget senest til Bayer Leverkusen i ligaen.

Da Borussia Dortmund tidligere lørdag kollapsede foran 3-0 mod Hoffenheim med et kvarter igen og blot fik 3-3, så har Dortmund på førstepladsen nu kun fem point ned til Bayern.

Efter syv sejre i træk i ligaen blev Bayerns stime bremset senest af Leverkusen, men hjemme mod Schalke fik Bayern altså rettet op.

Gæsternes Jeffrey Bruma var uheldig at score i eget net efter 12 minutter, men holdkammeraten Ahmed Kutucu sørgede for at bringe balance i regnskabet efter 25 minutter.

Midtbanespilleren blev sendt afsted med en dyb aflevering og spurtede ned og scorede til 1-1 for hjemmeholdet.

To minutter senere slog Bayern så til med en regulær scoring efter et effektivt kontraangreb med hurtige førstegangsafleveringer.

James Rodríguez fandt Robert Lewandowski, som øgede til 2-1.

Den polske angriber sørgede efter lidt under en times spil også for et akrobatisk oplæg til Bayerns 3-1-mål.

Kingsley Coman driblede i venstre side og sendte en aflevering ind i feltet.

Her tæmmede Lewandowski bolden med brystet og spillede Serge Gnabry fri med et saksespark.

Bolden hoppede en gang og sprang op i luften, og Gnabry headede den i netmaskerne tæt foran målet.

Tidligere lørdag tabte Borussia Mönchengladbach på tredjepladsen med 0-3 hjemme til Hertha Berlin. Gladbach har dermed 42 point på tredjepladsen.