Bayern sparker Bundesligaen i gang med pointtab

De forsvarende mestre fra Bayern München åbnede fredag Bundesligaen med en mindre skuffelse.

På hjemmebane på et fyldt og forventningsfuldt Allianz Arena måtte sydtyskerne nøjes med 2-2 mod Hertha Berlin.

Robert Lewandowski sørgede for det ene point med to scoringer mod gæsterne fra hovedstaden.

Polakken bragte Bayern i front midtvejs i første halvleg, da han inde foran mål prikkede et indlæg fra venstrefløjen Serge Gnabry over målstregen til 1-0.

Hertha Berlin svarede igen godt ti minutter senere med to hurtige scoringer.

Gæsternes Dodi Lukebakio forsøgte sig med et langskud, der heldigt ramte Vedad Ibisevic i ryggen, så Bayern-målmand Manuel Neuer var uden chance for at afværge 1-1-scoringen.

Kort efter blev Marko Grujic spillet alene igennem med Neuer, og serberen gjorde det sikkert til 2-1.

Efter en times spil udlignede Lewandowski til 2-2 på et straffespark, der var blevet begået mod ham selv. Angriberen blev hevet omkuld af Grujic i en nærkamp i feltet uden bold.

Den sidste halve time formede sig som et langt pres ned mod Hertha-målet, men det lykkedes gæsterne at holde stand.

Bayern München har vundet det tyske mesterskab syv sæsoner i træk.

I sidste sæson halsede holdet på et tidspunkt langt efter Borussia Dortmund, men det lykkedes i foråret at kæmpe sig forbi rivalen og lidt overraskende tage titlen.