For 19. gang i historien kan storklubben Bayern München kalde sig vinder af den tyske pokalturnering i fodbold.

Efter finalenederlag til Eintracht Frankfurt i fjor trak Bayern sig sejrrigt ud af en chancerig kamp med 3-0 over RB Leipzig, der havde den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen med fra start.

Målræven Robert Lewandowski stod for kampens første og sidste mål, mens Kingsley Coman scorede til 2-0.

Leipzig havde store chancer i finalen, men Bayern tog pokalen og har dermed vundet The Double i denne sæson.

Leipzig viste ellers tænder i kampens begyndelse. Holdet, der sluttede som nummer tre i Bundesligaen i den forgangne sæson, pressede aggressivt og kom frem til flere chancer.

En af dem tilfaldt Yussuf Poulsen, som i det 11. minut pandede bolden hårdt mod mål i helt fri position.

Kun en imponerende refleksredning af Manuel Neuer, der viftede bolden på overliggeren, forhindrede danskeren i at blive opgørets første målscorer.

Yussuf Poulsen var i det hele taget meget involveret i Leipzigs offensiv i den første snes minutter, men hans anstrengelser kunne ikke aflæses på måltavlen.

Det kunne Robert Lewandowskis til gengæld i det 29. minut. Den polske skarpretter diskede op med et akrobatisk hovedstød, da han skulle bevæge sig lidt tilbage i banen for at heade bolden i nettet til 1-0.

Fem minutter før pausen var Bayern centimeter fra 2-0, da Kingsley Coman afdriblede målmand Peter Gulacsi for derefter at se sin afslutning blive reddet på stregen af forsvarsklippen Ibrahima Konate.

Bayerns stormløb fortsatte halvlegen ud, men Leipzig red stormen af.

På den anden side af pausen var det pludselig Leipzig, der havde bud efter netmaskerne, da Emil Forsberg slap alene igennem.

Igen viste 33-årige Neuer sit høje niveau og knyttede næven i stolthed over sin egen redning. Lidt senere var den gal igen i Bayern-defensiven, men også Timo Werner manglede skarphed.

Det bølgede frem og tilbage med chancer i begge ender, og med 12 minutter igen endte en høj bold i feltet hos Coman, der køligt tæmmede bolden, tog et træk og sparkede Bayern foran 2-0.

I det 85. minut sørgede Lewandowski så for 3-0 med sin anden scoring i kampen, da polakken blev sendt alene afsted mod mål og passerede Gulacsi.

Dermed var der ingen tvivl om finalesejren, og i slutfasen var det tættere på 4-0 til Bayern end en reducering af Leipzig.