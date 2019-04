Bayern rundbarberer Dortmund og erobrer førstepladsen

Fra 2013 til 2018 hed vinderen af Bundesligaen Bayern München. Og noget tyder på, det også kan blive til et syvende mesterskab på stribe til Bayern, som lørdag aften trynede Borussia Dortmund.

I "Der Klassiker" var der nemlig kun et hold på banen. Med en overlegen indsats i specielt første halvleg vandt Bayern 5-0 over danskerklubben og erobrede førstepladsen i Bundesligaen.

Med seks runder igen har Bayern München skrabet 64 point sammen. Det er et flere end Dortmund på andenpladsen.

RB Leipzig, der uden Yussuf Poulsen slog Bayer Leverkusen 4-2 på udebane tidligere lørdag, ligger nummer tre med 55 point.

De danske landsholdsspillere Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen var med fra start hos gæsterne fra Dortmund, som allerede tog imod første lussing efter ti minutter.

Stopperen Mats Hummels stangede bolden i nettet på et hjørnespark, og så var kursen sat mod en sikker hjemmesejr.

Den noget mere målvante angriber Robert Lewandowski udnyttede en grum opspilsfejl i Dortmund-forsvaret til at score sit mål nummer 200 i Bundesligaen i det 17. minut.

Polakken vippede smart bolden over Roman Bürki og sparkede den ind fra kanten af feltet.

Dortmund-spillerne virkede rystede, mens hjemmeholdet med et ellevildt publikum i ryggen fornemmede, at en knockout var under opsejling.

Den kom fem minutter før pausen, da Javi Martínez med en velplaceret inderside udplacerede Bürki.

Ekstasen blev total bare få minutter senere. Serge Gnabry fandt et hul i Dortmund-forsvaret og pandede pausestillingen op på 4-0.

Dortmund spillede for stoltheden i anden halvleg.

Men selv om gæsterne kom bedre med, kastede det ikke et comeback af sig.

Foran 4-0 skulle sejren egentlig bare køres hjem for Bayern, men kort før afslutningen på den regulære spilletid prikkede Lewandowski sin anden scoring i kassen til slutresultatet 5-0.