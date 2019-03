Bayern overhaler Dortmund i tysk guldstrid

Borussia Dortmund måtte lørdag afgive førstepladsen i Bundesligaen til Bayern München.

De regerende mestre overtager førstepladsen på en målscore, der er to mål bedre end Dortmunds.

På hjemmebane slog Dortmund med stort besvær Stuttgart med 3-1, mens Bayern på eget græs bankede Wolfsburg med 6-0.

Indtil for nylig tydede alt på, at det blot skulle være en formalitet at køre det tyske guld hjem for Dortmund, der nu må afgive førerpositionen efter flere måneder som etter.

De seneste seks ligakampe har blot givet 9 point, og da Bayern i samme periode har hentet 15 point, er det pludselig blevet tæt i topstriden.

I samme periode er Dortmund blevet ekspederet ud af Champions League af engelske Tottenham.

Lørdag var Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen bænket, da Stuttgart blev slået 3-1. Delaney fik et par minutter på banen i overtiden.

Marco Reus scorede på straffespark efter en time for Dortmund, inden gæsternes Marc-Oliver Kempf udlignede til 1-1 på et hovedstød 20 minutter før slutfløjt. Så var der for alvor pres på hjemmeholdet.

Et kvarter senere lykkedes Dortmund at afværge et kostbart pointtab, da Paco Alcácer sparkede sejrsmålet til 2-1 ind efter klumpspil foran Stuttgart-målet.

Umiddelbart efter Delaneys indskiftning i overtiden øgede Christian Pulisic til slutresultatet 3-1.

På eget græs sendte Bayern gæsterne fra Wolfsburg hjem med et nederlag på 6-0.

Serge Gnabry og Robert Lewandowski åbnede med to scoringer inden for få minutter efter godt en halv times spil.

Efter pausen øgede James Rodríguez til 3-0 med et velplaceret skud fra kanten af feltet.

Med et kvarter tilbage dirigerede Thomas Müller et indlæg i mål til 4-0, inden Joshua Kimmich og Lewandowski cementerede sejren med kampens to sidste scoringer.

Både Bayern og Dortmund har 57 point i toppen af Bundesligaen. Bayerns målscore lyder på 62-27, mens Dortmunds ditto er på 61-28.

De to titelbejlere mangler fortsat af møde hinanden på Bayerns hjemmebane 6. april.

RB Leipzig, der indtager ligaens tredjeplads med 46 point, måtte lørdag nøjes med 0-0 på hjemmebane mod Augsburg. En skadet Yussuf Poulsen kom ikke i aktion for Leipzig.