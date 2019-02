Bayern München slog tilbage to gange, da mesterholdet fredag aften spillede sig tættere på Borussia Dortmund i toppen af Bundesligaen.

Bayern München var både bagud 0-1 og 1-2, men gik til pause med 2-2 og vandt kampen 3-2.

De tre point betød, at Bayern er to point efter Dortmund, der topper rækken med 50 kampe for en kamp færre end rekordmestrene.

Der var blot spillet et enkelt minut, da Leon Goretzka var uheldig at score selvmål og dermed bringe Augsburg foran 1-0, inden opgøret dårligt var i gang.

Et indlæg fra Joshua Kimmich blev dog efter 17 minutter sendt over stregen af Kingsley Coman, der dermed udlignede til 1-1.

Hjemmeholdet var dog ikke færdig med at drille favoritterne, og Dong-Won Ji tordnede bolden i mål efter 23 minutter og bragte Augsburg foran 2-1.

En flad afslutning i feltet af Coman i første halvlegs tillægsminutter sørgede dog for, at Bayern kunne gå til pause med 2-2 og Kingsley Coman kunne lune sig med sine to scoringer i kampen.

Otte minutter efter pausen kombinerede gæsterne så og kørte bolden rundt i mange stationer, inden David Alaba scorede og sikrede 3-2-sejren.

Flere mål var der ikke i opgøret, og mens Augsburg kunne ærgre sig over at smide to føringer væk, kunne Bayern rejse hjem vel vidende, at bolden nu er på Dortmunds banehalvdel i topstriden.